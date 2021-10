Mit Kindern über Rassismus sprechen

Kein Kind soll Rassismus erleben – darin sind sich viele Eltern einig. Doch wie erziehen wir Kinder diversitätssensibel und antirassistisch? Wie schaffen wir es, Kinder vor Rassismus zu schützen? Diese Fragen lösen häufig Unsicherheit aus. Vielen Eltern fehlt es an Wissen und Werkzeugen, weil sie diese in der Schule oder Zuhause selbst nicht gelernt haben. Aus diesem Grund haben die Kulturwisssenschaftlerin Olaolu Fajembola und die Psychologin Tebogo Nimindé-Dundadengar einen Ratgeber geschrieben.

„Gib mir mal die Hautfarbe“ vermittelt Eltern und Bezugspersonen von Kindern Wissen über Rassismus, damit sie diesen erkennen, ablegen und konfrontieren können. Kinder werden nicht rassistisch geboren, erlernen rassistische Strukturen und ihre Regeln jedoch schon früher als vielen lieb ist. Olaolu Fajembola sagt: «Es ist nie zu früh, um mit Kindern über Rassismus zu sprechen».

Rassismus im Spielzimmer, in Kitas und Schulen und die Geschichte von Rassismus im deutschsprachigen Raum sind Themen, die im Buch besprochen werden. Ausserdem bietet «Gib mir mal die Hautfarbe» eine Anleitung, um mit Kindern über Rassismus zu sprechen, gibt konkrete Tipps für rassistische Alltagssituationen, empfiehlt gewisse Begriffe und erklärt, warum andere problematisch sind.

Das Buch richtet sich sowohl an Eltern von Weissen Kindern wie auch an Eltern von rassismusbetroffenen Kindern. Die Autorinnen thematisieren unterschiedliche Perspektiven und Vorkenntnisse, um sich seiner eigenen Position bewusst zu werden. Selbstreflexion und die Bereitschaft zuzuhören seien entscheidend, damit antirassistische Erziehung gelingt, so Olaolu Fajembola.

Schliesslich weist die Autorin daraufhin, dass Eltern in der momentanen Situation viel Verantwortung tragen. Sie wünscht sich für die Zukunft, dass die Schulen stärker in die Pflicht genommen werden. Denn nur wenn die breite Masse über antirassistisches Wissen verfügt, kann etwas verändert werden. Eine Veränderung sei dringend nötig, denn es könne nicht sein, dass Eltern so viel Energie und Gesundheit investieren müssen, um ihre Kinder zu schützen, so Olaolu Fajembola.

«Gib mir mal die Hautfarbe – Mit Kindern über Rassismus sprechen» ist 2021 im Beltz Verlag erschienen.