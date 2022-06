Tanz im Rosengarten

Die Choreographin Rena Brandenberger hat die Freilicht-Tanzproduktion im Rosengarten bereits 2009 ins Leben gerufen. Auch diesen Sommer gibt es im und um den Seerosenteich im Rosengarten ein Stück zu sehen, es heisst «A Seat at the Table» und wird von nicht weniger 50 jungen, ambitionierten semiprofessionellen und professionellen Tänzer*innen inszeniert. Erarbeitet haben sie das Stück gemeinsam mit den Choreographinnen Rena Brandenberger und Anna Chiedza Spörri.

Das Tanzstück beschäftigt sich mit Zugänglichkeit, Mitspracherecht und hinterfragt normative Herangehensweisen bei Entscheidungsprozessen. Es geht um die Fragen: Wer hat einen Platz am Tisch? Warum? Braucht es einen Stuhl dazu oder gibt es andere Formen der Partizipation?

Monika Hofmann hat Rena Brandenberger gefragt, was das Stück mit den Örtlichkeiten im Rosengarten zu tun hat, wie sie die Choreographie tänzerisch mit so vielen Menschen erarbeitet haben und was das Erstaunlichste ist, was ihr in den letzten 10 Jahren dieser Produktion im Freien passiert ist.

Das Tanzstück «A Seat at the Table» wird vom 1.-6. Juli 2022 jeweils um 20:30 Uhr im Rosengarten gezeigt.