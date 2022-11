80 % der weltweiten Blindheit könnte verhütet werden

Rund 43 Millionen Menschen auf der Welt sind blind. Den meisten von ihnen könnte geholfen werden, wären genug Ressourcen vorhanden. Keine zehn Minuten dauert etwa eine Operation beim Grauen Star. Doch gerade in den Ländern des globalen Südens fehlt es an Geld, Infrastruktur und medizinischem Personal, erklärt Ute Dibb erklärt, leitende Augenärztin beim Zimbabwe Council for the Blind, einer Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Menschen Zugang erhalten zu den benötigten Behandlungen.

Die Augenheilkunde sei ein einfacher Weg, um viel Leid zu lindern. «Es ist eine sehr kosteneffiziente Möglichkeit um vielen Leuten zu helfen», so Dibb. Ein kurze Operation könne Erkrankte wieder zu einem sehenden Menschen machen, seine oder ihre Unabhängigkeit wieder herstellen. Dafür setzt sich unter anderem auch die Christoffel Blindemission ein.