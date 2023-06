«Sehnsucht nach Subversion. Ein Weckruf», so heisst der Titel eines Essays, den die lesbische Aktivistin, radikale Feministin, Journalistin und Autorin Manuela Kay verfasst hat (2021, Querverlag). Darin kritisiert sie die Werteverschiebung, die ihrer Meinung nach in den letzten zwei Jahrzehnten in der LGBT-Community stattgefunden und in der Öffnung der Ehe auch für Homosexuelle vorläufig ihren Höhepunkt gefunden habe. «Das ist schlicht eine Anbiederung an die heterosexuelle Norm», meint sie. «Naive Menschen glauben, dass das ein Schritt Richtung Gleichberechtigung war. Doch in Wahrheit wurde mehr Ungleichheit geschaffen: zwischen Verheirateten und Nichtverheirateten.» Denn erstens solle für mehr Rechte für alle Menschen gekämpft werden, egal ob verheiratet oder nicht, und zweitens schütze die Ehe Homosexuelle nicht vor Verfolgung, wenn rechte Kräfte wieder vermehrt an die Macht kommen sollten.