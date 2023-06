In der heutigen Info-Sendung sprechen wir mit Alliance Sud über den Gipfel in Paris um den so genannten «neuen globalen Finanzierungspakt», mit der Alternativen Linken Bern über die unhaltbaren Zustände im unterirdischen Rückkehrzentrum in Bern-Brünnen und im Radioblog versucht Mirjam Ayla Zürcher einer Taube «Geschlechter» zu erklären.

Die Beiträge: