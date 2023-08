Unheimliches am Neuenburgersee

Auf einer fiktiven Moorinsel auf dem Neuenburgersee steht ein futuristischer Betonbau aus den 1950er, gebaut von einer in Vergessenheit geratenen Architektin, die die neugierige Öffentlichkeit konsequent von ihrer Insel fernhielt. Auch nach ihrem Tod war der Zutritt zur Privatinsel verboten, bis es zu einem Erbwechsel kommt. Der Neffe will das architektonische Vermächtnis seiner Tante dokumentieren und lädt einen bekannten Architekturjournalisten ein, das Gebäude exklusiv zu besichtigen und für die Öffentlichkeit in seinem Originalzustand zu dokumentieren. Begeistert begibt sich der Journalist mit seinen beiden Hunden auf eine Entdeckungstour, stolz, als erster darüber berichten zu können. Die anfängliche Begeisterung schlägt langsam um in ratloses Erstaunen, später in Panik.

Der Berner Autor Mirko Beetschen ist bekannt dafür, dass in seinen Romanen die Irritation, das Unheimliche und Unerklärbare viel Raum einnehmen. Sein Debutroman «Schattenbruder» (Bilgerverlag, 2014) ist ein psychologischer Thriller, sein Zweitling «Bel Veder» (Zytglogge, 2019) wird als Schauerroman bezeichnet und sein neuster Roman «Das Haus der Architektin» (Zytglogge, 2023) bezeichnet er selbst als Architekturthriller und grenzt ihn von der Gattung der Krimis ab: «Einem Krimi liegt ein Kriminalfall zugrunde. Ein Thriller kann kriminelle Elemente haben, ist aber ein Spannungsroman». Der Spannungsbogen wir schon in der kurzen Vorbemerkung aufs Höchste angespannt, denn die Erzählstimme warnt dort die Leser*innenschaft vor etwas, «das eigentlich nicht sein kann». Verraten sei einzig, dass nicht nur der Erzähler, sondern auch die Lesenden, immer wieder am Wahrheitsgehalt des Erlebten, respektive des Gelesenen zweifeln, ohne dabei am Ende zu einer schlüssigen Lösung zu kommen.

Woher die Faszination fürs Übernatürliche, Schauerliche und Unheimliche kommt, verrät Mirko Beetschen im Gespräch über seine neuste Publikation.

Mirko Beetschen liest am Freitag, 15. September, 20 Uhr, in der Bibliothek Spiez und am Literarischen Herbst in Gstaad, 26.-29. Oktober 2023.