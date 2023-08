MCing: Alma von Etoclit im Gespräch über Rap

Zur Hip-Hop-Kultur gehören die vier zentralen Elemente: Breaking, DJing, Graffiti und MCing. Die Abkürzung MC leitet sich vom Master/Mistress of Ceremonies (Zeremonienmeister*in) ab und Rap ist Teil des MCing. Nicht alle Rapper*innen bezeichnen sich auch als MC, so etwa auch Alma des Berner TINFA-Rap-Kollektivs Etoclit. Im Gespräch erzählt sie, die als Rapperin den Namen Shantey trägt, weshalb sie die Bezeichnung MC nicht für sich in Anspruch nimmt, welche Tracks sie geprägt haben, was sie heute gerne für Rap hört und was ihr am Performen besonders am Herzen liegt.

Etoclit spielt am 9. September 2023 in Langenthal, danach in Winterthur, Basel und Luzern und schliesslich in Bern am 24. November 2023 (Stellwerk) und am 15. Dezember 2023 (Dachstock).