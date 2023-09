Angehörige von psychisch Erkrankten begleiten

Erkrankt ein Mensch psychisch, so beginnt auch für die Angehörigen eine schwierige Zeit. Eine Zeit mit vielen Fragen, herausfordernder emotionaler Arbeit und manchmal auch mit einem komplett neuen Alltag.

Für Angehörige von psychisch Erkrankten gab es lange Zeit kaum Unterstützung in dieser Situation. Dies ändert sich nun: Im Sommer wurden schweizweit die ersten Angehörigen-Begleiterinnen und -begleiter zertifiziert. Ihre Aufgabe ist es, Angehörige von psychisch erkrankten Menschen durch die schwierige Zeit zu begleiten und zu unterstützten.

Absolvieren können den Lehrgang nur Menschen, in deren eigenem Umfeld eine Person psychisch erkrankt war oder ist. Sie selbst müssen also schon in den Schuhen gesteckt haben, von Menschen die sie künftig begleiten.

Denise Allemand ist eine der 13 Personen, die den ersten Lehrgang erfolgreich absolviert haben. Sie beschreibt ihre neuen Kompetenzen folgendermassen: «Eine Angehörige-Betreuerin gibt im übertragenen Sinne die Hand, um über eine Brücke zu gehen. Von einem schwierigen Standort zu einem besseren Standort».





Am kommenden Freitag, 8. September, gibt’s einen online Informationsanlass zur Weiterbildung. Interessierte können sich hier anmelden.