Prävention von sexualisierter Gewalt – aber wie?

Die Zahlen zur Häufigkeit von sexualisierter Gewalt sind erschreckend, wie eine Befragung von Amnesty International schon 2019 aufgezeigt hat. Höchste Zeit dem eine Sendung zu widmen. Welche positiven Faktoren gibt es, um Prävention von sexualisierter Gewalt zu betreiben? Wo wird bereits Prävention geleistet? Und wo besteht noch Handlungsbedarf? Wir werfen einen Blick auf das Sexualstrafrecht, und hören inwiefern dies präventiv sein kann: Oder eben nicht. Zivilcourage ist ein wichtiger Aspekt der Prävention: Sich zum handeln überwinden ist gar nicht so einfach. Geübt werden kann dies beispielsweise im Zivilcourage Workshop von Amnesty International: Wir haben ihn besucht. Eine Form der Zivilcourage isch auch schon das Melden von Belästigungen, als Beobachter*in oder als Betroffene*r. Dies kann man unteranderem mit dem Meldetool der Kampagne „Bern schaut hin“. Wir hören von der Kampagnenleiterin wie auch mit den gesammelten Daten Prävention geleistet werden kann, und stellen das Meldetool näher vor.

Neues Sexualstrafrecht – mehr Prävention?

Das Parlament hat im Sommer einer Anpassung des Sexualstrafrechts zugestimmt: „Nein heisst Nein“. Ist das jetzt gegenseitiges Einverständnis? Subkutan-Redakteurin Ursi Grimm hat bei der Anwältin Beatrice Vogt nachgefragt, was das genau bedeutet. Sie hat jahrzehntelange Erfahrung im Vertreten von Opfern sexualisierter Gewalt. Sie weiss, dass das Gesetz alleine keine präventive Wirkung haben kann, aber dennoch wichtig ist, und sie erklärt, weshalb eine so hohe Dunkelziffer beim Anzeigen von sexualisierter Gewalt vorhanden ist.

Zivilcourage üben

Sexualisierte Übergriffe finden überall statt. Laut der Medienstelle von «Bern schaut hin» haben betroffenen Person von sexualisierten Übergriffen Unterstützung von anderen in dieser Situation vermisst. Zivilcourage, Personen die hinschauen und wenn möglich intervenieren, können einen wichtigen Beitrag leisten, den betroffenen Personen von sexualisierter Gewalt oder anderen Bedrängungen/ Anfeindungen zu unterstützen.

Zivilcourage ist aber in der Praxis nicht so einfach. Warum das so ist und wie du es lernen kannst, hat Subkutanredaktorin Simone Keller herausgefunden. Dafür hat sie am Kurs «Hände weg – Zivilcourage bei sexueller Belästigung» veranstaltet von Amnesty International zusammen mit der Kampagne «Bern schaut hin» teilgenommen und dort mit den Kursleiter*innen Christa Suliman und Melvin Hasler gesprochen.

Der nächste Zivilcouragekurs findet am 30. November statt.

«Es geht auch um das Sichtbar machen» – Bern schaut hin

Seit dem 24. April 2023 ist das Meldetool der Kampagne «Bern schaut hin» online: 440 anonyme Meldungen wurden seitdem gemacht. Gemeldet werden können dort sexistische, queerfeindliche und sexualisierte Übergriffe und Belästigungen. Stella Bollinger spricht mit der Kampagnenleiterin Mirijam Baumgartner darüber, ob und wie mit diesen gesammelten Daten Präventionsarbeit geleistet werden kann. Beispielsweise im Nachtleben: Das Pilotprojekt Mile Grazie ist am 4. September gestartet und fokussiert auf die prävention von sexualisierter Gewalt in Clubs.

Die Kampagnenleiterin Mirijam Baumgartner von „Bern schaut hin“ spricht auch am Hauptsachen Talk im Progr zum Thema: „Was tun gegen sexualisierte Gewalt?“