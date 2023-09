Kosovarische und Griechische Filme in Bern

Vor 15 Jahren hat sich der Kosovo für unabhängig erklärt. Die Bevölkerung des Balkan-Landes ist die durchschnittlich jüngste innerhalb Europas: Fast die Hälfte der Menschen ist jünger als 25 Jahre. Und obwohl in der Schweiz viele Menschen mit kosovarischen Wurzeln leben, ist hier nur wenig über das junge, kleine Land bekannt.

Wer einen Einblick in die kosovarische Lebensrealität gewinnen möchte, kann dies ab Mittwoch tun. Dann geht das Filmfestival Kino Kosova in Bern über die Bühne. Gezeigt werden Kurzfilme, Dokumentarfilme sowie abendfüllende Spielfilme im Kino Rex, im Aula des Progrs, im Kino der Reitschule und im Kellerkino. Gastland ist in diesem Jahr Griechenland.

Artistic Director Sabo Meta war zu Gast im Interview: