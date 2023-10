Dokumentarfilm über Uranabbau

Die Bern-Edition des Global Science Film Festival findet vom 28.-29. Oktober 2023 im Kino Rex statt. Sie wird in Zusammenarbeit mit der Swiss Science Film Academy und des mLab des Geographischen Instituts der Universität Bern präsentiert. Weltpolitik und Wissenschaft treffen auf der grossen Leinwand aufeinander. Das Festival zeigt internationale Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme, die gesellschaftliche Entwicklungen mit aktuellen wissenschaftlichen Debatten verknüpfen. Im Anschluss an die Filmvorführungen werden die Themen in moderierten Diskussionen zwischen Publikum, Filmemachenden und Wissenschaftler*innen vertieft.

Die Künstlerin, Filmemacherin und Produzentin Alex Gerbaulet spricht über den Dokumentarfilm «Sonne unter Tage» (2022), den sie zusammen mit der Künstlerin und Filmemacherin Mareike Bernien produziert hat. Thematisch dreht er sich um den Uranabbau in Sachsen und Thüringen, der bis in die 1990er-Jahre stattgefunden hat und von der sowjetischen Aktiengesellschaft SAG Wismut, der damals drittgrösste Uranlieferant weltweit, betrieben wurde.

«Sonne unter Tage» läuft am Samstag, 28. Oktober 2023, um 15:30 Uhr im Kino Rex. Anschliessend diskutiert Alex Gerbaulet mit dem emeritierten Professor und Geochemiker Larryn W. Diamond darüber, wie wir zukünftig mit der Vergangenheit unserer Umwelt umgehen sollen. Link zum gesamten Festivalprogramm.