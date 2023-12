Theaterstück «Work»

Die Kompagnie Buffpapier ist bekannt dafür, mit den Stilmitteln der Übertreibung, des Abstrakten und Grotesken zu arbeiten. Auch in ihrem neuen Stück «Work – A Workaholic Theater», einer Co-Produktion mit dem Tojo Theater der Reitschule, kommen diese Stilelemente zum Tragen: Körper in bedeutungsgeladenen, unförmigen IKEA-Säcken gekleidet verwandeln sich in hyper-egozentrische Kapitalismusbotschafter:innen, im cleanen, weissen Ganzkörperdress. Zusammenfassend ist das die Handlung, könnte man sagen. Der Dramaturg Stéphane Fratini meint dazu: «Die Handlung ist in unseren Stücken nicht so klar fassbar wie in klassischen narrativen Theateraufführungen. Wir versuchen jeweils, das Versteckte ans Licht zu bringen, das schwer Vermittelbare.» Dieser Logik folgend wird die Geschichte auch nicht nur durch die Schauspielenden vermittelt, komplementär erzählt die Live-Musik von Marcel Gschwend aka Bit-Tuner den Teil, der nur durch Sound transportiert werden kann. Inhaltlich geht es, wie der Titel bereits sagt, um Arbeit und die Frage des Verhältnisses von Arbeit und Körper.

«Work – A Workaholic Theater» läuft vom 7.-9. Dezember 2023 jeweils um 20:30 Uhr im Tojo Theater der Reitschule Bern.