Sendung vom 08. Dezember 2023

Heute im RaBe-Info: Eine Ausstellung mit Fluchtgegenständen der tamilischen Diaspora in der Schweiz. Vor rund 40 Jahren kamen die ersten Geflüchteten von Sri Lanka hierher, das Haus der Religionen widmet ihnen nun eine Ausstellung. Dann ein Bericht über die Geschäftstätigkeiten von Glencore in Kolumbien. Der grösste Schweizer Rohstoffhändler besitzt im südamerikanischen Land eine Kohlemine, die 13 Mal so gross ist wie die Stadt Bern. Und im Radioblog zeichnet unser Kolumnist ein berührendes Portrait von seiner Grossmutter

Beiträge der Sendung: