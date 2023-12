Trash-Wrestling-Cabaret im Zirkuszelt

Die Zirkus-Theater-Kompanie «Cirque de Loin» hat derzeit ihr Zirkuszelt beim Zehndermätteli in Bern aufgestellt. Zu sehen ist dort an sechs Abenden das unklassische Weihnachtskampf-Varieté «Underground Fight Cabaret», welches die Kompanie zusammen mit der Wrestling-Gruppe «Brigade Brut» erarbeitet hat.

Ähnlich wie bei den Weihnachts-Varietés klassischer Zirkusse, wird ebenso für das leibliche Wohl des Publikums gesorgt. Der Rest des Abends ist aber, wie die künstlerische Leiterin Newa Grawit sagt, «eine dreckige Version davon». Die Kompanie «Cirque de Loin» arbeitet mit dem Stilmittel der Übertreibung, weshalb auch die Showkämpfe des Wrestlings als Element sehr gut ins Konzept passen würden. Als Thema zieht sich die Befreiung der Körper als roter Faden durch den Abend, wie Saskya Germann von «Brigade Brut» ausführt: «Im Wrestling haben alle Körper Platz auf der Bühne, gehören in den Ring, weil es absolut keine Rolle spielt, ob man gross, klein, dick oder dünn ist. Jeder Körper kann wrestlen.» Das Publikum sei eingeladen, diesen Körpern beim Kämpfen, Schwitzen und manchmal auch Weinen zuzuschauen – und sie lautstark anzufeuern.

«Underground Fight Cabaret» läuft am 14./15./16. und 21./22./23. Dezember 2023 im Zirkuszelt beim Zehndermätteli in Bern. Eintritt ab 18:30 Uhr, Essen um 19 Uhr, Show um 20 Uhr. Tickets im Vorverkauf oder an der Abendkasse erhältlich.