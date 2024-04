Sendung vom 11. April 2024

Diskriminierungsbericht für das Jahr 2023 / Berner Cannabis-Studie

Antisemitismus und Rassismus nehmen in der Schweiz zu: Das zeigt der Diskriminierungsbericht für das Jahr 2023. Wir haben mit dem Geschäftsleiter der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus gesprochen.

Ausserdem: Gras legal aus der Apotheke? Seit letzter Woche möglich. Aber nur für die rund 700 Studienteilnehmenden der Berner Cannabis-Studie in ausgewählten Apotheken. Wir haben mit dem Leiter der Cannabis-Studie Reto Auer gesprochen. Die Studie will die Politik informieren, wie man in Zukunft mit Cannabis umgehen kann.