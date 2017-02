Letzten Sonntag wurde die Unternehmenssteuerreform 3 wuchtig abgelehnt. Der Bundesrat muss nun eine neue Vorlage ausarbeiten, wir fragen nach. Dann werfen wir einen Blick auf das Schaffen vom verstorbenen Värslischmied Kurt Marti und zum Schluss stellen wir in unserer neuen Rubrik „Bärner Gringe“ die Theaterregisseurin Gisela Nyfeler vor.

USR3 – wie weiter?

60% der Schweizer Stimmbevölkerung hat letzten Sonntag die Unternehmenssteuerreform 3 abgelehnt. Nun muss der Bundesrat eine neue Vorlage ausarbeiten. Eine Chance für Links-Grün eine Reform nach ihrem Gusto zu erwirken? Wir haben bei Susanne Leutenegger-Oberholzer, SP-Nationalrätin und Mitglied der Wirtschaftskommission des Nationalrates nachgefragt.

Eine Hommage an Kurt Marti

Der Berner Dichter, Denker und Pfarrer ist letzten Samstag im Alter von 96 Jahren verstorben. Schriftsteller und RaBe-Info-Radioblogger Guy Krneta erinnert sich.

Gisela Nyfeler in unserer neuen Rubrik „Bärner Gringe“

In unserer neuen Rubrik „Bärner Gringe“ werden wir an jedem zweiten Dienstag eineN Berner KulturschaffendeN vorstellen. Heute ist dies die 33-jährige Gisela Nyfeler. Sie ist Theaterregisseurin. Am 15. und 16 Mai wird im Südpol in Luzern ihre multimediale Comiclesung „Who is Johnny Cash?“ gezeigt. Nächstes Jahr wird diese dann auch in Bern zu sehen sein.