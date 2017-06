Der Sechstagekrieg veränderte die Welt im Nahen Osten nachhaltig und kostete die Schweiz fast die Neutralität – im ZEITSPRUNG schaut RaBe auf den Juni 1967 zurück. Die einschneidenden Sparmassnahmen bei der Sozialhilfe lösen Proteste aus – RaBe war gestern vor dem Berner Rathaus:

1’000 Menschen protestieren gegen Sozialabbau



Menschen, die Sozialhilfe empfangen und sich laut den Behörden „unkooperativ“ verhalten, sollen weniger Sozialhilfe erhalten. Auch sonst will der Kanton Bern Sparmassnahmen im Sozialbereich durchsetzen – angeführt von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg und den Grossratsmitgliedern von FDP und SVP. SozialarbeiterInnen und Betroffene sehen in der aktuellen Revision des Sozialhilfegesetzes einen weiteren Angriff auf die Ärmsten. Sie riefen gestern zum Protest auf. 1’000 Menschen versammelten sich vor dem Rathaus und forderten ein Mitspracherecht für die Betroffenen.



50 Jahre Sechstagekrieg

Vom 5. bis 10. Juni 1967 führte Israel einen Krieg gegen Ägypten, Syrien und Jordanien und vergrösserte sein Territorium aufs Dreifache – die Sinai-Halbinsel wurde später an Ägypten zurück gegeben. Nicht geklärt ist bis heute die Situation des Gaza-Streifens (ehemals ägyptisch), Golan-Höhen (ehemals syrisch) sowie Ost-Jerusalem und Westjordanland (ehemals jordanisch). Noch heute sind die besetzten Gebiete Stein des Anstosses – noch heute ist unklar, ob auf dem durch Israel kolonialisierten Land eines Tages ein wirklich unabhängiger Staat Palästina entsteht.





Vor fünfzig Jahren war die Stimmung im Westen gegenüber Israel weitaus weniger kritisch als heute. In der Schweiz herrschte geradezu eine Pro-Israel-Euphorie. Das führte dazu, dass der damalige Bundesrat in einer Stellungnahme „verschlüsselt“ Partei für Israel ergriff – ein Verstoss gegen das Prinzip der Neutralität. Dieser führte wiederum zu einem diplomatischen Eklat. Arabische Botschafter drohten, die Schweiz könnte deswegen den UNO-Sitz in Genf verlieren. Sacha Zala von der Forschungsgruppe Diplomatische Dokumente der Schweiz spricht mit RaBe über diese bewegte Zeit.



Ein Dossier zur Schweiz und dem Sechstagekrieg gibt es bei DoDis.



Song zur Sendung

Die palästinensisch-israelische Gruppe DAM beschäftigt sich nicht nur mit dem arabisch-jüdischen Konflikt, sondern auch mit festgefahrenen Geschlechterrollen: