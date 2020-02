Blind Date im Schützenmuseum

Das Kultur-Blind-Date ist genau das, was der Name sagt: eine Verabredung mit einer Kulturinstitution, ohne zu wissen, mit welcher. Vor zwei Jahren wurde die Veranstaltung zum ersten Mal durchgeführt, am 1. März 2020 geht sie in die zweite Runde. Wer sich beim Blind Date anmeldet, erhält einen Einblick hinter die Kulissen einer Kulturinstitution, weiss allerdings nicht, welche das sein wird. Mit dabei sind Museen, Theaterhäuser, Konzert- und Veranstaltungsorte ganz unterschiedlicher Natur und aus den unterschiedlichsten Sparten, so zum Beispiel das Alpine Museum, die Heitere Fahne, das Theater an der Effingerstrasse, die Kunsthalle Bern oder die grosse Halle der Reitschule. Daneben sind auch Institutionen beteiligt, welche vielleicht weniger bekannt sind. RaBe-Inforedaktorin Feuz hat eine davon besucht, und das klang so:

Die Sammlung im Schützemuseum – zu sehen gibts unter anderem Pokale, Medaillen, kunstvoll bemalte Zielscheiben und alte Karabiner, sowie derzeit in einer Sonderausstellung Kunstfotografien – gehe auf das Eidgenössische Schützenfest zurück, welches 1885 im Kirchenfeld stattgefunden habe, erzählt Regula Berger, welche seit drei Jahren als Direktorin agiert. Sie betont, dass das Schützenmuseum nicht einfach ein Waffenmuseum sei, sondern vielmehr die Geschichte von Schweizer Schützenvereinen dokumentiere.

Beim ersten Blind Date, welches 2018 durchgeführt worden sei, habe es durchaus auch erstaunte Gesichter gegeben, als den Beteiligten klar geworden sei, dass sie dem Schützenmuseum zugelost worden seien. «Uns kennt fast niemand», sagt Regula Berger. Es sei dann natürlich umso schöner, wenn auch skeptische Menschen am Schluss der Veranstaltung mit einem zufriedene Gesicht von dannen ziehen würden. Und ausserdem ergehe es anderen Kulturinstitutionen wahrscheinlich nicht anders, was Vorurteile anbelange, sagt Berger. Man denke bloss an die Grosse Halle der Reitschule.

Regula Berger im Interview mit RaBe:

Das Kultur Blind Date vom 1. März 2020 ist ausverkauft, weitere Daten: 1. Juni und 1. September 2020.

Mit dabei sind Das Theater an der Effingerstrasse | Kunst- und Kulturhaus visavis | Alpines Museum der Schweiz | Schlachthaus Theater Bern | Konzert Theater Bern | Dampfzentrale Bern | Junge Bühne Bern | Spinnerei Grosse Halle | Theater Matte | Heitere Fahne | Kunsthalle Bern | Nationalbibliothek | Museum für Kommunikation | Hochschule der Künste Bern | Schweizer Schützenmuseum Bern | Grosse Halle der Reitschule | Lichtspiel