Freiheit heisst mitreden

Ganze Sendung

Was ist Freiheit?- Eine politische Stimme zu haben und mit zu bestimmen? – Für Schweizer-Bürger:innen wenn sie Voll-jährig sind -eine Normalität. Doch wie bilden wir uns eine politische Stimme? wer wird dabei vom unserem politischen. System augeschlossen und darf nur politisch mitwirken?

Kinder machen Politik

Das Kinderparlament der Stadt Bern bietet Kinder im Alter von 8- bis 13-Jahren die Möglichkeit, sich politisch zu engagieren und einzusetzen. Was können die Kinder im Rahmen des Kinderparlaments bewirken? Und welche Mittel stehen ihnen zur Verfügung, um etwas zu verändern? Das erfahren wir von Peter Schnyder, er begleitet das Kinderparlament Bern. Ein Beitrag von Nina Anliker.

Politik als Schulfach? Gähn. Oder nicht?

“Gewaltenteilung: Nenne die drei Schlüsselbegriffe! Wie viele Nationalräte haben wir? Zähle alle Bundesräte auf!”

Oft genug sieht politische Bildung in den Schulen so aus. Unsere Redaktorin Stella Bollinger hat eine Schule besucht, bei der politische Bildung jedoch ganz anders unterrichtet wird. Patrick Helfer von der Schule für Gestaltung Bern erzählt uns von seinem Verständnis von politischer Bildung.

Pennt d Stadt Bern oder was isch los?

In einigen Schweizer Städten haben Menschen ohne CH- Pass bereits jetzt die Möglichkeit auf Gemeindeebene abzustimmen. Vor allem in der West-Schweiz ist man da fortschrittlicher unterwegs als in der Deutschschweiz. Wieso das in der rotgrünen Stadt Bern noch nicht möglich ist, wollte Maël Forster vom Studio-Gast Rafael Egloff wissen. Als Teil des Netzwerks «Wir alle sind Bern» verrät er uns verschiedene Strategien und Wege, Menschen ohne Schweizer Pass an der politischen Mitgestaltung teilhaben zu lassen.