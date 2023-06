Zwischen Künstlichkeit und Animalität

Die spanische Choreographin Paloma Muñoz hat letztes Jahr den Berner Tanzpreis für Choreographie gewonnen. Zum Preis gehört, dass die oder der Gewinner*in ein eigenes Stück erarbeiten und zusammen mit Bern Ballett unter professionellen Bedingungen auf die Bühne bringen kann.

Das Tanzstück, welches nun entstanden ist, heisst «Sentient» und thematisiert wortwörtlich die Empfindungsfähigkeit. Es geht um die Frage, was den Menschen von der Maschine, in Muñoz‘ Fall der künstlichen Intelligenz, unterscheide. Die Choreographin meint: «Es ist das Animalische, Sinnliche, aber auch das Bewusstsein der Endlichkeit des Lebens, was uns von der KI unterscheidet.»

Mit «Sentient» versucht sie nun, genau diese Reibungsfläche zwischen ganz künstlich und urmenschlich tänzerisch darzustellen.

«Sentient» ist zusammen mit zwei weiteren Uraufführungen im Rahmen der Tanzplattform Bern am 20. und 21. Juni 2023 jeweils um 19:30 Uhr in den Vidmarhallen zu sehen.