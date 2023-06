Fachkräftemangel gefährdet Netto Null Ziel

Die Schweiz will Netto Null bis 2050 – letzten Sonntag sagte die Stimmbevölkerung Ja zum neuen Klimaschutzgesetz. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es aber einen grossen Effort. Ganze Lebensbereiche müssen umgerüstet werden.

Wer dann tatsächlich diese Arbeit erledigen wird, sei jedoch unklar, in vielen Branchen herrsche akuter Arbeitskräftemangel, so die Gewerkschaft Unia heute früh an einer Medienkonferenz.

Für Bruna Campanello, Co-Leiterin des Sektors Gewerbe bei der Unia, ist klar, dass nur substanziell bessere Arbeitsbedingungen den Arbeitskräftemangel in den entscheidenden Branchen lindern können.