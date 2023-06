Würdest du im Zug 1. Klasse fahren, wenn in der 2. Klasse die Sitze mit Kohle beschmiert würden wie in den Anfangszeiten der Eisenbahn im Vereinigten Königreich?

In der Sendung zum Thema Passagier geht es neben einem Plädoyer für eine klassenlose Gesellschaft um einen Taxifahrer, der Passagiere täglich herumchauffiert und um Pflanzen, die sich zum Zweck der Fortpflanzung als blinde Passagiere an Tiere heften. Was das mit dem Klettverschluss zu tun hat, hörst du ebenfalls in dieser Sendung.

Mal Ehrlich mit Pesche Hostettler, Taxifahrer

Bist du schon Mal mit dem Taxi auf den Gurten spazierengefahn? Der heutige Gast, kann diese Frage bejahen. Seit 33 Jahren fährt er in und um Bern Passagiere in seinem Taxi von A nach B. Manchmal nur um die Ecke um einzukaufen und manchmal in andere Kantone. Nach so vielen Jahren und so vielen unterschiedlichen Menschen, gibt es einiges zu erzählen.

Ist ein blinder Passagier wirklich blind?

Der Duden sagt: «Ja!» Warum genau und wo sich einer der berühmtesten Passagiere der Geschichte versteckt hielt, erfährst du im Beitrag von Helen Alt.Die spannende Geschichte von Perce Blackborow (verlinken: https://de.wikipedia.org/wiki/Perce_Blackborow) findet sich auch in mehreren fiktionalen Erzählungen wie z.B. «Schiffbruch in der Antarktis – Shackletons blinder Passagier» von Victoria McKernan oder «Der eiskalte Himmel» von Mirko Bonné.

