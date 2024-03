Fiaker, kleiner Brauner Latte Macchiato, Espresso, Schale oder doch lieber einfach schwarz?

Beim Genuss von Kaffee sind der Fantasie (fast) keine Grenzen gesetzt. Samuel Schwegler nimmt uns heute mit auf eine kolumbianische Kaffeeplantage und erörtert mit Kaffeeproduzentin Maria Teresa Amrein Diaz die schönen Seiten aber auch die Herausforderungen des Kaffeeanbaus. Ralph Natter hat tief in die Tasse geschaut und sich für uns mit der Kunst des Kaffeesatzlesens auseinandergesetzt. Gekonnt bringt er seine neu erworbenen Kenntnisse bei einem Brunch zum Einsatz. Und Helen Alt und Evelyne Béguin wandeln das Radiostudio zum Café Blaton um und treffen sich On Air zum Kaffeekränzchen mit Muckefuck, Incarom, Robusta und Arabica.

Zwischen Koka- und Kaffeepflanzen

Maria Teresa Amrein Diaz ist im südkolumbianischen Bergland aufgewachsen. Ihre Familie produziert seit Generationen Kaffee. Sie verkauft diesen unter dem Namen Quimbaya in der Schweiz. Im Gespräch mit Samuel Schwegler erzählt Sie, mit welchen Herausforderungen die Kleinbauernfamilien zu kämpfen haben. Wie man von Kokain (Kokapflanze) auf Koffein (Kaffee) umstellen kann und warum in Kolumbien niemand am Morgen im Bahnhof sich noch schnell einen Kaffee holt, um Energie zu tanken, erfahrt ihr in dieser Sendung.

Die Wahrheit im Kaffeesatz

Handleser, Wahrsagerinnen, Geisterbeschwörer und Kaffeesatzleserinnen haben alle dasselbe Geheimnis: Sie können nicht wirklich in die Zukunft sehen oder Kontakt mit Verstorbenen aufnehmen. Sie bedienen sich alle nur bestimmter psychologischer Tricks, um den Eindruck zu erwecken, dass sie mehr wissen, als sie in Wirklichkeit wissen können.

Ralph Natter hat sich für uns mit dem Symbolismus des Kaffeesatzlesens vertraut gemacht und an einem Brunch mit Freunden seine Fähigkeiten – sprich Cold Reading, Hot Reading und den geschickten Einsatz von Barnum-Aussagen – direkt in realen Situationen getestet.

