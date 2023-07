Es ist wandelbar, zeigt sich in vielfältiger Gestalt und schillert in verschiedensten Farben: Eis! Ob in Form eines Eisbergs, als Eis am Stiel, in Würfeln oder als Glacé, liebevoll drapiert in einem knusprigen Cornet – bei Blaton geht es dieses Mal frostig zu und her.

Samuel Schwegler spricht mit dem Berner Gelatieri Hansmartin Amrein über die Gründung der Gelateria di Berna und Helen Alt und Evelyne Béguin ergründen im Studio die Beschaffenheit von Eis, reden über Gehirnfrost und nehmen euch mit auf eine eisige Schiffsreise nach Kalkutta im Jahre 1833.

Gelato, Gelato!

Randen, Quitten, Curry, Aceto Balsamico, Spargeln und vieles mehr hat die Gelateria di Berna schon zu süssen Eissorten verarbeitet. Im Gespräch mit Samuel Schwegler spricht Mitgründer Hansmartin Amrein über die Herausforderungen, die es zu bewältigen und die Hürden, die es zu überwinden galt, beim Aufbau der Gelateria. Er spricht ausserdem über die Grenzen des Geschmacks und darüber, wo die Grenzen des Wachstums liegen.

Wenn du über Blaton auf dem Laufenden bleiben willst, folge uns auf Twitter oder Instagram.