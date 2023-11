Wir alle haben sie hinter uns, sonst wären wir nicht hier: die Geburt. Sie steht am Anfang unseres Lebens und je nach Glauben folgen nach unserem irdischen Ableben noch weitere.

Im Gespräch mit Dominique Bitschnau erzählt Beleghebamme Céline Schick aus ihrem Alltag mit schreienden Frauen und bestärkenden Momenten. Ralph Natter erhält vom Kommunikationsverantwortlichen des Berner Shivatempels Einblick ins Konzept der Wiedergeburt sowie wertvolle Tipps für den Weg zur Erleuchtung. Live im Studio sprechen Evelyne Béguin und Helen Alt über Wortspiele und Redewendungen rund um die Geburt und werfen einen Blick über den Tellerrand von Gebärsaal und Geburtshaus – auf das Gebären in anderen Kulturkreisen.

Mal ehrlich, wie ist es, Geburten zu begleiten?

Bei Geburten in Filmen platzt die Fruchtblase und kurz darauf gebärt die Frau das Kind und hält es in den Armen. Das entspricht jedoch selten der Realität, sagt Céline Schick, Hebamme und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Berner Fachhochschule. Im Talk mit Dominique Bitschnau spricht sie darüber, wie eine Geburt wirklich abläuft, ob sie immer schmerzhaft sein muss und wieso sie selbst sich dazu entschieden hat, Frauen im ganzen Geburtsprozess als sogenannte Beleghebamme zu begleiten.

Nicht bloss einmal geboren

Geburt muss nicht ein einmaliges Ereignis sein. In bestimmten Strömungen des Hinduismus spielt der Glaube an die Wiedergeburt eine wichtige Rolle. Um sich mit diesem Konzept vertraut zu machen, hat sich Ralph Natter mit Thillaiambalam Sivakeerthy getroffen, er ist Kommunikationsverantwortlicher des hinduistischen Shivatempels im Haus der Religionen in Bern. Er verrät uns, als was man wiedergeboren werden kann, warum Händedesinfizieren eine schwierige Sache ist und welcher Weg am schnellsten zur Erleuchtung führt.

