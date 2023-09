Kann ich mit dem Streusalz auf der Strasse eigentlich auch meine Spaghetti kochen?



Heute dreht sich bei Blaton alles um das weisse Gold: Salz. Im «Mal Ehrlich» verfolgen wir Salz übers Wasser, im Studio sprechen Samuel und Helen über Salz auf den Strassen und auf der Haut. Musikalisch werden wir unter anderem von zwei Damen begleitet, die sich nach Gewürzen benannt haben, von Seefahrern, von berndeutschen Rappern und schliesslich von einem Liebesbrief an die Insel im Salzwasser.

«Via Rhenana» ein salziger Wasserweg

Was heute im Schweizer Einkaufswagen zu den günstigsten Produkten zählt, war früher so kostbar wie Gold: Salz, das weisse Gold. Auf welchen Wegen die Eidgenossenschaft vom Spätmittelalter bis in die frühe Neuzeit zu Salz kam, und welcher Pionier in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts die Karten im Schweizer Salzhandel komplett neu gemischt hat, erörtert Evelyne Béguin im «Mal ehrlich» mit Daniel Stotz, dem Autor des Kulturlandschaftsführers «Via Rhenana – Wasserwege mit Salzgeschmack».

