Wo auch immer sie hingekommen sei, habe man sie auf ihre Jugend im kommunistischen Jugoslawien angesprochen, sagt Sanja Mitrovic. Die 40-Jährige Theatermacherin, Perfomerin, Schriftstellerin und Dozentin erblickte einst in Zrenjanin im heutige Serbien das Licht der Welt, in Holland studierte sie Theater und heute lebt sie in Belgien.

Mit Jahrgang 1978 gehört Sanja Mitrovic zu einer der letzten Generationen, welche den gelebten Kommunismus im jugoslawischen Alltag noch aktiv miterlebten. Viele Leute hätten erstaunliche Vorstellungen von dieser Zeit, welche sich nicht mit ihren eigenen Erlebnissen decken würden, sagt Mitrovic. In ihrem Stück «Ich schäme mich nicht für meine kommunistische Jugend» thematisiert sie diese Erinnerungen an ihre Kindheit und räumt dabei dem jugoslawischen Film eine besondere Stellung ein.

«Ich schäme mich nicht für meine kommunistische Jugend» wird noch bis Samstag 22. September im Berner Schlachthaus Theater gezeigt.