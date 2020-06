Live-Talk: Journalistische Fouls & historische Eigentore

Unmengen an Bier, hie und da ein Tor und pöbelnde Fans? Extreme Transfersummen, eintönige Berichterstattung und massives Sponsoring? Ja, die Fussballindustrie. Aber, Fussball ist viel mehr als das! Bi aller Liebi… es gibt doch auch andere Fragen als: Wie fühlst du dich nach dem Sieg? Oder: Wer gewann die Champions League 1982? Diese anderen Fragen stellen wir, trotz abgesagter EM 2020. Wir wir haben am Sonntag, 14. Juni 2020, live aus dem Kulturlokal Pusterum im Mattenhof gesendet. Unsere illustren Gäste aus der Fussballwelt haben viel zu sagen, sei es als Schweizermeisterin, Journalistin, Fan-Arbeiterin oder Wissenschaftlerin: Die ehemalige Nationalspielerin Nora Häuptle ist seit 2018 als erst zweite Schweizerin Inhaberin des UEFA-Pro-Diploms, der höchsten Trainerlizenz. Sie erzählt uns von ihrer Karriere. Die SRF-Sportjournalistin und Fussballexpertin Seraina Degen gibt uns Einblick in die Sportberichterstattung – und klärt für uns das journalistische Rätsel, weshalb nach den Fussballspielen immer dasselbe gefragt wird. Die Sozialarbeiterin Alexandra Herren war sieben Jahre lang Fan-Arbeiterin in der YB-Kurve. Heute ist sie Co-Präsidentin des Trägervereins «Fanarbeit Bern» und berichtet über ihr Engagement. Wissenschaftlerin Marianne Meier lehrt und forscht an der Uni Bern zum Schwerpunkt Sport und Gender und hat vor 16 Jahren bereits ihre Lizarbeit über Fussball geschrieben. Sie erklärt uns, weshalb Sport immer auch ein Spiegel der Gesellschaft ist.