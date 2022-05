Museen: Weit mehr, als das Publikum oft wahrnimmt

Am kommenden Sonntag, 15. Mai, wird der Internationale Museumstag gefeiert. Über 200 Museen in allen Sprachregionen der Schweiz öffnen ihre Türen kostenlos und / oder bieten ein abwechslungsreiches Programm. Unter dem diesjährigen Motto «The Power of Museums» machen sie darauf aufmerksam, dass Museen weit mehr sind, als das Publikum oft wahrnimmt. «Museen spiegeln gesellschaftliche Fragestellungen wider, schaffen Räume, wo man sich begegnen kann. Sie helfen uns aus der Vergangenheit zu lernen und damit auch Ideen für die Zukunft zu entwickeln, und sie helfen vor allem auch, unsere Gesellschaft besser zu verstehen», fasst Katharina Korsunsky, Generalsekretärin des Verbands Museen Schweiz VMS die vielfältigen Aufgaben der Museen zusammen.

In Bern beteiligen sich das Naturhistorische Museum, das Museum für Kommunikation, das Bernische Historische Museum und das Schweizer Schützenmuseum am Aktionstag. Zusammen mit einem sogenannten TiM-Guide können Interessierte die Ausstellungen kostenlos besuchen. «TiM heisst Tandem im Museum. Das sind Freiwillige, die mit einer Besucherin oder einem Besucher das Museum erkunden und dann ausgehend von einem Objekt gemeinsam eine Fantasie- oder eine richtige Erinnerungsgeschichte festhalten», erklärt Katharina Korsunsky. Diese Geschichte könne im Anschluss auf MiS – Musée imaginaire Suisse gepostet und so die virtuelle Sammlung erweitert werden.