Das Parlament hat am letzten Tag der Frühjahrssession das neue „Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen“ verabschiedet. Es regelt, wie viel CO2-Emissionen in der Schweiz reduziert werden müssen. Allerdings wurde in den Verhandlungen zwischen National- und Ständerat das Gesetzt auf ein absolutes Minimum abgeschwächt.

Unser Politikredaktor Dennis Schwabenland mit einem Kommentar.