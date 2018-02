Heute geht es im Info um schwierige Entwicklungen in der Asylpolitik und um das Radio&Podcast Festival sonOhr, das am kommenden Wochenende zum 8. Mal über die Bühne geht.

Weltweite Diskriminierung von Minderheiten

Flüchtlinge werden weltweit immer stärker diskriminiert und als ein Problem wahrgenommen. Zu diesem Schluss kommt die Menschrechtsorganisation Amnesty International in ihrem heute veröffentlichten Jahresbericht. Der Bericht umfasst dieses Jahr rund 160 Länder und liefert die umfassendste Analyse zur Lage der Menschenrechte weltweit. Dabei wird deutlich, dass zahlreiche Länder vermehrt auf einen fremdenfeindlichen Kurs setzten, seit Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde. Dadurch erhalten rechtskonservative Kräfte weltweit immer mehr Zuspruch aus der Bevölkerung. So etwa in Australien, Polen oder Ungarn. In seinem Bericht kritisiert Amnesty International aber auch die Schweizer Asylpolitik. So wurde im vergangenen Jahr etwa vermehrt gegen das „Non-Refoulment-Gebot“ verstossen. Ein völkerrechtlicher Grundsatz, der die Rückweisung von Personen untersagt, die in ihrem Heimatland von Folter und anderen Menschrechtsverletzungen bedroht sind.

Wahlkampf in Italien

Italien ist mitten in der heissen Phase des Wahlkampfs. Am 4. März wählt das Land ein neues Parlament. Lange drehte sich der Wahlkampf vor allem um die hohen Steuern für Privatpersonen und Unternehmen und um die hohe Arbeitslosigkeit. Dann aber kam der rassistische Angriff in der italienischen Kleinstadt Macerata. Anfangs Februar schoss dort ein junger Italiener aus dem Auto heraus auf 6 Afrikaner. Alsbald wurden die sozialen Medien mit Kommentaren überschwemmt, und die Politik reagierte. Seither überbieten sich die rechten Parteien mit radikalen Rezepten, und die Linke hält sich zurück und schweigt.

Die entbrannte Polemik rund um die Migrationsfrage erstaunt Christian Jansen, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Trier, mit Schwerpunkt Italien. Normalerweise lasse sich Italien nicht aus der Ruhe bringen, obwohl die Migrationsfrage das Land stark belaste, insbesondere auch aufgrund der fehlenden Solidarität in Europa.

Radio und Podcast Festival sonOhr

This American Life, Radio Lab, Deutschland 100 … sie werden international immer beliebter, Podcasts, also mehr oder weniger aufwändig produzierte Radioserien zu unterschiedlichsten Themen. In der Schweiz gebe es noch Aufholbedarf, was die Podcast-Produktion anbelange. Das sagt einer der es wissen muss: Pascal Nater, Geschäftsführer des sonOhr Radio und Podcast Hörfestivals.

Das sonOhr geht vom 23. – 25. Februar 2018 bereits zum achten Mal über die Bühne beziehungsweise über die Lautsprecher. Dabei gibt es im Kino Rex Hörstücke unterschiedlichster Machart und Länge zu hören: Von kurzen Flashstorys, also gerade mal 3-minütige Radiobeiträgen, bis hin zu aufwändig produzierten halbstündigen Features.

Ausschnitte im Beitrag von The Polybius Conspiracy, Third Ear Livet på Mars Kapitel 2, Vanessa Kobelt «Seelenverwandt» und Orson Wells War of the Worlds