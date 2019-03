Nebel im Schweizer Asylwesen

„Wir müssen mehr über das Thema LGBTIQ Geflüchtete im Asylwesen sprechen, damit auch ein gewisser Druck auf die Behörden ausgeübt werden kann. In der Theorie klingt das Asylverfahren meist gut, die Praxis in dem Bereich ist aber noch immer eine Baustelle“, sagt die Rechtsberatung für Menschen in Not. Susanne Grädel sucht Antworten im Dschungel der Behörden auf die Frage, wie über das Schicksal von LGBTI- Geflüchteten entschieden wird. Sie spricht mit Lukas Rieder vom Staatssekretariat für Migrationund informiert sich bei anderen Institutionen wie der Schweizer Flüchtlngshilfe.