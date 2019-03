LGTBIQ-Unterkunft für Geflüchtete

In Berlin wurde 2016 die erste Kollektivunterkunft für LGBTIQ-Geflüchtete eröffnet. Als besonders schutzbedürftige Gruppe werden LGBTIQ-Geflüchtete in einem höheren Ausmass professionell betreut, als das in regulären Kollektivunterkünften die Regel ist. Annette Uehlinger arbeitet als Sozialarbeiterin in der Kollektivunterkunft und schildert die Lebensumstände der Geflüchteten Bewohner aus ihrer Sicht als Mitarbeiterin.