African Mirror – weisser Blick auf Afrika

«Tour Décolonial – Köpfe und Herzen dekolonialisieren» – unter diesem Motto findet derzeit die Tour de Lorraine statt. Passend dazu zeigt das Kino der Reitschule ab 1. Mai eine Reihe mit insgesamt sieben Filmen, die sich alle in irgendeiner Form um die Folgen von Kolonisation bzw. Dekolonisation drehen.

Zu sehen gibts auch African Mirror (2019) von Mischa Hedinger, wofür dieser Material eines anderen Filmemachers zu einer Collage zusammengeschnitten hat: Bilder, Filmausschnitte, Tonaufnahmen, Tagebucheinträge, Briefe und Zeitungsartikel von René Gardi.

1909 in Bern geboren bereiste Gardi über 30 Mal den afrikanischen Kontinenten, wobei es ihm insbesondere der Norden Kameruns angetan hatte. Gardi brachte eine Unmenge an Bildern und Filmmaterial mit nach Hause, das er in Büchern, Artikeln und Vorträgen öffentlich machte. Ab 1958 hatte er mit «Gardi erzählt» sogar eine eigne Fernsehsendung, in der er über das Leben der «scheuen Wilden» berichtete.

Also Gardi im Jahre 2000 starb, hinterliess er einen immensen Fundus. Daraus schuf Mischa Hedinger «African Mirror», eine Collage, die den idealisierenden und rassistischen weissen Blick Gardis auf den afrikanischen Kontinenten verrät. Dieser half bei seinen «dokumentarischen» Filmstudien auch öfters nach, wenn die Realität nicht seinen Vorstellungen entsprach. Dabei kommen die porträtierten Menschen selber kaum zu Wort, sie bleiben Projektionsflächen und (gerne auch nackte) Körper.

Auch wenn Gardis Inszenierungen schon in den 1950er- und 1960er-Jahren nicht mehr der Realität entsprachen, so prägten dessen Filme und Vorträge doch entscheidend das Bild mit, das Herr und Frau Schweizer damals vom Leben auf dem afrikanischen Kontinenten hatten.

Der Beitrag zum Film «African Mirror»:

Filmreihe im Kino der Reitschule

01.05.2021, Samstag, 21.00 Uhr: La battaglia di Algeri

06.05.2021, Donnerstag, 19.30 Uhr: No Apologies

06.05.2021, Donnerstag, 21.00 Uhr: Bounty

07.05.2021, Freitag, 19.30 Uhr: African Mirror

07.05.2021, Freitag, 21.30 Uhr: Ouvrir la voix

08.05.2021, Freitag, 19.30 Uhr: No Apologies

08.05.2021, Freitag, 21.00 Uhr: Bounty