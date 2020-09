Ohne Mampf kein Kampf

Das Klimacamp auf dem Bundesplatz wurde in der Nacht auf Mittwoch von der Polizei geräumt. Davor haben Aktivist*innen während zwei Tagen auf dem Bundesplatz protestiert, geschlafen, gekocht und gegessen.

Das Kochkollektiv des Rise up for Change steht dafür seit Sonntag auf den Beinen, um die mehreren hundert Aktivist*innen zu versorgen. Mittlerweile nicht mehr auf dem Bundesplatz, sondern auf der Schützenmatte. In riesigen Töpfen wird über Feuer Essen für mehrere Hundert Personen zubereitet. Nachhaltigkeit hat auch in der Klimaküche oberste Priorität: Gekocht wird ausschliesslich vegan, das Gemüse stammt entweder von Biobäuer*innen aus der Region oder aus dem Container.

Eine Reportage über grosse Kochtöpfe, haufenweise Gemüse und helfende Hände, von und mit Sarah Heinzmann: