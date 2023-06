Ist dein Traum Job ein ALBTRAUM Job?

Ein besonderes Highlight erwartet uns: Celina wird zum letzten Mal bei Botz3000 moderieren. Doch das ist noch nicht alles, denn es warten weitere spannende Inhalte auf dich:

Heute begrüssen wir Corinne Lindt Zbinden vom Berufs- und Informationszentrum (BIZ) sowie Peter Sutter vom MBA als unsere Gäste. In unserem Interview mit Linda erfahren wir interessante Details, wie zum Beispiel den beliebtesten und unbeliebtesten Beruf sowie die Meinung der beiden dazu, dass man bereits in der 8. oder 9. Klasse eine Berufswahl treffen muss.

Erneut ist Livio von Botz3000 ist in den Strassen von Bern unterwegs und hat euch gefragt, welchen Beruf ihr als erstes erlernt habt und was ihr derzeit beruflich macht.

Laut Shirua sind die Ticketkontrolleure in Bussen seiner Meinung nach viel zu selten aktiv. In einem etwas anderen Ton äussert sich Shirua in Chotzdoch darüber und gibt der BernMobil einige „Ratschläge“ dazu.

Preise kannst du heute auch wieder abstauben; In unserem Gewinnspiel „Bäckwörds“ kannst du einen 20.- Doohdah gewinnen.

An diesem Donnerstag präsentieren wir erneut Musik, die dich auf den letzten Stunden des Tages begleiten wird.

Schallte unbedingt ein, um nichts zu verpassen!

Botz3000 auf Radio RaBe jeden Donnerstag

von 15h – 17h.