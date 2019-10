Rückblick auf die Wahlen 2019

Die Schweiz wird progressiver: Grüne und Frauen gewinnen die nationalen Wahlen 2019. Im RaBe-Info anlysieren wir einen aussergewöhnlichen Wahlsonntag und sprechen darüber welche Veränderungen er für die politische Landschaft der Schweiz mit sich gebracht hat.



Die RaBe-Wahlanalyse

Es war eine ungewöhnliche Wahl: Noch nie wurden so viele Frauen in den Nationalrat gewählt und noch nie hat eine Partei auf einmal so viele Sitze dazu gewonnen. Die Grünen gewannen über 6% WählerInnen dazu und konnten ihre Sitzzahl im National- und Ständerat beinahe verdreifachen. Damit sind sie neuerdings die viertgrösste Partei im Land und schafften es gar die CVP zu überholen. Ebenfalls zu den grossen Siegerinnen des Wahlsonntags zählen die Grünliberalen, die ihre Sitzzahl mehr als verdoppeln konnte. Die traditionell grossen Parteien SVP, SP und FDP sind die grossen Verlierer.

Michael Spahr und Roger Spindler schauten gestern Nacht gemeinsam mit dem Politologen Werner Seitz auf diesen aufregenden Tag zurück: