Das Schweizer Milizsystem schwächelt

Dem Schweizer Milizsystem fehlt es an Nachwuchs

Das Schweizer Milizsystem funktioniert nicht ohne Freiwilligenarbeit. Rund 100 000 Personen haben in irgendeiner Schweizer Gemeinde ein politisches Amt inne. Laut dem Schweizerischen Gemeindeverband arbeiten über 80 Prozent aller Gemeinderät*innen ehrenamtlich. Damit das Milizsystem funktioniert, braucht es also genug Menschen, die Lust haben, sich politisch zu engagieren und diese wichtige Aufgabe für die Gemeinschaft zu erfüllen.

Offensichtlich aber fehlt es dem Schweizer Milizsystem an Nachwuchs. Gemäss einer Umfrage hat jede zweite Schweizer Gemeinde Mühe, ihre politischen Ämter zu besetzen.

Darum hat der Schweizer Gemeindeverband 2019 das «Jahr der Milizarbeit» initiiert und über mögliche Massnahmen informiert und diskutiert, wie man die Milizarbeit stärken könnte. Dieses Jahr nun will er 3 konkrete Massnahmen in die Tat umsetzen: Erstens will er erreichen, dass die politische Bildung an den Schulen stärker auf die Gemeindeebene fokussiert, zweitens soll es künftig möglich sein, Milizarbeit als Aus- und Weiterbildung anrechnen zu lassen, und drittens soll das Milizamt aufwertet werden, indem Gemeinderät*innen am Ende ihrer Amtszeit ein neu zu schaffendes Zertifikat erhalten, welches ihre Fachkenntnisse und Fähigkeiten ausweist.

Gerichtsurteil gegen Menschenrechtsaktivist*innen erneut verschoben

„Wie auch immer das Urteil ausfällt – ich werde für immer ein Menschenrechtsverteidiger bleiben“ Dies sagte Günal Kurşun gestern vor dem Gericht in Istanbul. Die Justiz ermittelte gegen ihn und 10 weitere Aktivist*innen, ihnen allen wird Unterstützung oder Mitgliedschaft einer Terrororganisation vorgeworfen. Das Verfahren dauert dabei schon zweieinhalb Jahre.

10. Ausgabe des Hörfestivals «Sonohr»

Bis weit in die 1970er-Jahre hatte das Radio einen festen Bestandteil in jedem Haushalt: Am Mittagstisch wurden Nachrichten und Informationssendungen gehört, am Abend versammelte sich die ganze Familie vor dem Radiogerät, um einem Hörspiel zu lauschen. Mit dem verbreiteten Aufkommen des Fernsehens, begann das Radio und damit auch Hörproduktionen an Wichtigkeit zu verlieren. In den letzten Jahren hat sich nun allerdings wieder ein gegenteiliger Trend eingestellt. Podcasts sind im Aufwind, denn dank Internet und technischen Gerätschaften können Audioproduktionen heute jederzeit und überall gehört und vorallem auch von jederman und -frau produziert werden.

Den Aufwind bekommt auch das Hörfestival Sonohr zu spüren, welches von Freitag 21. bis Sonntag 23.2.20 zum 10. Mal in Bern durchgeführt wird. Ins Leben gerufen habe man das Hörfestival ursprünglich aus zwei Gründen, sagt Cheyenne Mackay, die zu den Gründungsmitgliedern gehört. Zum einen haben man das gemeinsame Hören wieder fördern und zum anderen eine Plattform schaffen wollen, auf welcher unabhängig Audioproduktionen überhaupt stattfinden konnten.

Bei der diesjährigen Festival-Ausgabe gibt es in sieben Wettbewerbsblöcken insgesamt 16 Audiobeiträge zu hören. Von Jahr zu Jahr würden mehr Reportagen, Features oder Collagen eingereicht, sagt Mackay. Dazu passt denn auch das Festival-Thema «En masse», welches unter anderem auf Hörspaziergängen aus verschiedenen Perspektiven ausgelotet wird.

Sonohr, 21. – 23.2.20, Kino Rex Bern, hier geht’s zum ganzen Programm