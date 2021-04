Wie hellsichtig ist Literatur?

ganze Sendung

Literatur hat das Potenzial, uns die Zukunft erahnen zu lassen. Auch aktuelle Literatur ist zukunftsweisend, man muss es nur richtig lesen und auswerten. Wir unterhalten uns darüber mit einem Berner Schriftsteller, mit einem Literaturwissenschaftler und mit einer Science-Fiction-Leseratte.

Im Rausch zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Computer übernehmen die Macht; es existieren nur noch perfekte, unsterbliche Menschen; Politiker*innen verschweigen eine düstere Zukunft: Solche rauschhaften Visionen plagen Kaspar in seiner Wohnung mitten in Europa. Der gescheiterte Schriftsteller ist die Hauptfigur im Roman «Erwachen im 21. Jahrhundert» des Schriftstellers Jürg Halter. Im Interview mit Susanne Grädel erklärt er, was «erwachen» für ihn bedeutet und wie realistisch seine dystopischen Zukunftsvisionen sind.

Armee und Literaturwissenschaftler*innen unter einer Decke

Das Projekt «Cassandra» ist das gemeinsame Baby von Literaturwissenschaftler*innen aus Tübingen und der Deutschen Bundeswehr. Seit 2017 versucht das Forschungsteam im Auftrag der Armee, mithilfe von Romanen und Theaterstücken Krisen vorherzusehen. Aber wie genau funktioniert Hellsehen per Literatur? Das erklärt Jürgen Wertheimer, Literaturwissenschaftler und Leiter des Projekts.

Science Fiction – Wie Fantasie und Realität zusammenspielen

In den letzten Jahren wurden immer mehr pessimistische Zukunftsromane geschrieben. Warum ist das so, und wie beeinflusst dies unsere Vorstellung der Zukunft? Darüber hat Mischael Escher mit Ronja Fankhauser, Literaturstudent*in, Autor*in und Leseratte gesprochen.

Sci-Fi Romanen, die Ronja empfiehlt:

Rivers Solomon – an unkindness of ghosts http://www.akashicbooks.com/catalog/an-unkindness-of-ghosts/

Rivers Solomon – the deep https://www.amazon.com/dp/B07MKDLSLZ/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1

Otter Lieffe – Conserve and Control https://otterlieffe.com/marginsandmurmurations/

Jacqueline Koyanagi – Ascension https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID41645992.html

Ursula K. LeGuin – The Dispossessed https://www.indiebound.org/search/book?keys=Ursula+K.+Le+Guin+dispossessed

Becky Chambers – record of a spaceborn few https://www.otherscribbles.com/spacebornfew/

Becky Chambers – to be taught, if fortunate https://www.harpercollins.com/products/to-be-taught-if-fortunate-becky-chambers?variant=32207515910178

Tochi Onyebuchi – Riot Baby https://www.indiebound.org/book/9781250214751

Octavia E. Butler – Parable of the Sower https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID42647562.html

Der Kulturtipp aus dem Lichtspiel

„Le voyage dans la lune“ aus dem Jahr 1902 von Georges Méliès